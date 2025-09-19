Festival de L’Estran Olivier Crouzel Trégastel

Esplanade du Coz-Pors Trégastel Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-23

Artiste invité en résidence de création au printemps 2025 dans le cadre du programme Sillages.*

Olivier Crouzel est né en 1973. Il vit à Bordeaux.

Olivier Crouzel développe un art contextuel à la fois discret et monumental, mêlant projections vidéo, interventions in situ, films et photographies. Il augmente les espaces naturels et urbains en y projetant du vivant, des paysages et des récits, qu’il filme sur place ou qu’il transporte dans ses archives. Souvent, il intègre à son travail science et littérature. Il développe une pratique de terrain aux lisières de grands espaces naturels, sur les littoraux et les rives, dans les périphéries, aux frontières. Il travaille dans l’espace et dans le temps pour rendre compte des mouvements et des cheminements de son espèce et du monde. À travers ses observations vidéos souvent réalisées sur des temps longs, il crée des formes poétiques et contemplatives, propices au ralentissement, à la rêverie et au questionnement.

Au bord

Au bord est au départ un projet conçu pour partir à la recherche des horizons. Dans un camping-car transformé en caméra mobile, Olivier Crouzel poursuit toutes les routes qui mènent à la mer et déclenche sa caméra et son appareil photo un peu avant d’arriver au bord de l’eau. Sur la côte de Granit Rose, il a découvert des paysages sous-marins qui se transforment en îles. Ici, ce n’est pas la ligne d’horizon qui domine mais le flux de la marée. Et puis, le camping-car est tombé en panne… Alors, il a continué à filmer à pied, à la recherche des fous de Bassan, de nos limites et du désir de vivre avec la nature.

Au bord se décline en deux propositions :

> Un film projeté dans le camping-car, qui sera en itinérance cinq jours dans chaque commune, tout au long du festival :

du 13 au 18/09 sur le site de la station ornithologique (LPO) de l’Île Grande,

– du 19 au 23/09 sur l’esplanade du Coz Pors à Trégastel,

– du 24 au 28/09 près du parking du Castel, à Tresmeur, Trébeurden

> Un triptyque photographique, réparti en trois lieux :

– plage de Pors Gélen | Ile Grande

– plage du Toëno | Trébeurden

– plage de Quo Vadis | Trégastel .

Esplanade du Coz-Pors Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne

