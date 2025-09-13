Festival de L’Estran Projet Jeune Création Trébeurden

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-28

Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne

Sept étudiants de l’EESAB, guidés par leurs enseignants Francesco Finizio et Xavier Moulin, investissent et transforment sept des cabines de plage à Tresmeur (Trébeurden). Issues d’un travail de recherche mené l’hiver dernier lors d’un workshop d’une semaine à Trébeurden et ponctué d’explorations de la commune et d’entretiens avec des locaux, les sept propositions de ces artistes en devenir sont autant de récits et microcosmes inspirés des différentes réalités du territoire. .

Plage de Tresmeur Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

