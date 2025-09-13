Festival de L’Estran Projet scolaire Trégastel

Aquarium marin de Trégastel Trégastel Côtes-d’Armor

Restitution du projet de résidence artistique au collège Paul Le Flem de Pleumeur-Bodou avec l’artiste Dorian Teti

L’exposition Montée est issue du projet de résidence en milieu scolaire mené au printemps dernier avec trois classe de 4ème et l’artiste photographe Dorian Teti au collège Paul Le Flem. Les élèves ont travaillé à la réalisation de natures mortes photographiques, figeant dans des sculptures aux formes hybrides et instables, éléments naturels glanés sur l’estran et pâte à modeler aux couleurs pop. Exposées sur la devanture de l’Aquarium marin, les images créent un dialogue aussi harmonieux qu’étonnant avec les vues intérieures du lieu. .

