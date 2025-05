Festival de l’étang et Balade colorée – Sérent, 1 juin 2025 10:30, Sérent.

Morbihan

Festival de l’étang et Balade colorée à l’étang Sérent Morbihan

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Au programme:

A partir de 10 h 30 LA BALADE COLORÉE ! Après l’échauffement en musique, le départ de la balade colorée sera donné !

Nous vous proposons deux circuits le 3 km et le 6 km au choix.

Marcheurs et coureurs sont les bienvenus !

Nous vous conseillons de venir déguisés ou vêtus d’un tee-shirt blanc car à chaque kilomètre vous recevrez de la couleur.

Les lunettes de protection seront fournies au stand inscription à chaque participant.

Vous souhaitez vous inscrire à la balade colorée ?

Bulletin en téléchargement sur www.serent.bzh ou à l’accueil de la mairie

Inscription en ligne https://www.helloasso.com/…/inscription-balade-coloree…

Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à la mairie de Sérent accompagné du règlement. Tarif enfant (3-10 ans) 3 € Adulte (+ de 10 ans) 5 €

OUVERT A TOUS

Buvette et restauration rapide sur place Food trucks

DES ANIMATIONS ET JEUX GRATUITS à partir de 12 H 30

Structures gonflables, canoës, jeux en bois et d’autres animations continueront d’amuser petits et grands jusqu’à 17 h grâce à la mobilisation des bénévoles indispensables au bon déroulement de ce F’estival de l’étang.

A 17 H 15 Spectacle familial ouvert à tous avec la Compagnie Les Moineaux Chanteurs »

Renseignements en mairie au 02 97 75 98 66 ou 06 64 47 86 82.

Toutes personnes souhaitant apporter son aide à cet évènement, peut nous contacter à l’adresse suivante animation@serent.bzh

#festival #couleurs #serent #festivaldeletang .

à l’étang

Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 98 66

