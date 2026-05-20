F’Estival de l’étang et balade colorée site de l’étang de La Prée Sérent

Sérent

F’Estival de l’étang et balade colorée

site de l’étang de La Prée Rue du 3 août 1944 Sérent Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au programme de cette 9ème édition la traditionnelle balade colorée, des animations gratuites, spectacle et de nombreuses activités pour petits et grands. La journée débutera dès 10 h avec l’accueil des participants et les dernières inscriptions à la balade colorée. Après un échauffement en musique le départ sera donné à 11 h pour un parcours accessible à tous, à réaliser en marchant ou en courant, sur une distance de 3 km ou 6 km. Le grand lancer coloré final viendra clôturer ce temps fort aux alentours de 12 h 15.

Les participants sont invités à venir déguisés ou vêtus d’un tee-shirt blanc pour profiter pleinement de l’ambiance festive. Les lunettes de protection seront remises à chaque participant lors du retrait des inscriptions à partir de 10 h.

L’après-midi se poursuivra avec de nombreuses animations gratuites en accès libre, sous la surveillance des parents structures gonflables, jeux en bois, canoës, pêche à la ligne, stand de bonbons et autres activités ludiques rythmeront l’évènement jusqu’à 18 h.

Une buvette tenue par La Sérentaise Basket ainsi qu’un espace de restauration rapide avec food trucks seront proposés sur place à partir de 12 h.

À 16 h 30, le spectacle familial et participatif Balanc’Airlines viendra clôturer les animations de la journée dans une ambiance conviviale et festive.

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site de l’étang de La Prée Rue du 3 août 1944 Sérent 56460 Morbihan Bretagne +33 6 64 47 86 82

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English :

L’événement F’Estival de l’étang et balade colorée Sérent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande