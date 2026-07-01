Festival de l’été Espace les Anciennes Forges Stiring-Wendel

Informations pratiques

Stiring-Wendel

Festival de l’été

Espace les Anciennes Forges Coulée Verte Stiring-Wendel Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La Ville de Stiring-Wendel et les associations locales vous donnent rendez-vous pour le 29e Festival de l’été à l’Espace des Anciennes Forges (Coulée Verte).

Au programme deux journées festives avec animations pour toute la famille, spectacles, concerts, arts du cirque et surprises en continu, en intérieur comme en extérieur.Tout public

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Espace les Anciennes Forges Coulée Verte Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est +33 3 87 29 32 50

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English :

The City of Stiring-Wendel and local organizations invite you to the 29th Summer Festival at the Espace des Anciennes Forges (Coulée Verte).

On the program: two days of festivities with activities for the whole family, shows, concerts, circus acts, and nonstop surprises, both indoors and outdoors.

L’événement Festival de l’été Stiring-Wendel a été mis à jour le 2026-07-01 par FORBACH TOURISME