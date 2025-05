Festival de l’expression culturelle – Saint-Loup-sur-Semouse, 19 mai 2025 09:00, Saint-Loup-sur-Semouse.

La ville de Saint-Loup-sur-Semouse organise du 19 au 25 mai 2025 la première édition du Festival de l’expression culturelle. Le festival proposera une variété d’animations et d’activités dans différents lieux en ville, au Conservatoire, dans les écoles, au collège, à l’EHPAD, à la médiathèque. L’objectif est de rendre la culture plus accessible et ludique, tout en permettant aux habitants de découvrir diverses formes d’expression artistique adaptées à toutes les tranches d’âge. Le point culminant du festival se déroulera le week-end au Conservatoire de la cité du meuble, avec un salon du livre réunissant de nombreux auteurs pour des séances de dédicaces avec des animations. .

