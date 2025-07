Festival de l’Harmonium en Bourbonnais Église prieurale Souvigny

Festival de l’Harmonium en Bourbonnais

Église prieurale Place Aristide Briand Souvigny Allier

Début : Jeudi 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 19:40:00

2025-07-24

Le festival de l’Harmonium en Bourbonnais réveillera l’harmonium Couty dans la fraîcheur de l’église de Souvigny. Moment de découverte de cet instrument à clavier proche de l’accordéon et de l’orgue, parfois oublié, en duo avec le saxophone.

Église prieurale Place Aristide Briand Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 08 72 06 jean-luc.perrot@wanadoo.fr

English :

The Harmonium en Bourbonnais festival will revive the Couty harmonium in the cool of Souvigny church. Discover this sometimes forgotten keyboard instrument, similar to the accordion and organ, in duet with the saxophone.

German :

Das Festival de l’Harmonium en Bourbonnais wird das Harmonium Couty in der kühlen Kirche von Souvigny wieder zum Leben erwecken. Moment der Entdeckung dieses Tasteninstruments, das dem Akkordeon und der Orgel ähnelt und manchmal vergessen wird, im Duett mit dem Saxophon.

Italiano :

Il festival Harmonium en Bourbonnais farà rivivere l’armonium di Couty al fresco della chiesa di Souvigny. Un’occasione per scoprire questo strumento a tastiera talvolta dimenticato, simile alla fisarmonica e all’organo, in duo con il sassofono.

Espanol :

El festival Harmonium en Bourbonnais recuperará el armonio de Couty al fresco de la iglesia de Souvigny. Una ocasión para descubrir este instrumento de teclado, a veces olvidado, similar al acordeón y al órgano, a dúo con el saxofón.

