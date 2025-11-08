Festival de l’humour Fortma’Rire Fort-Mahon-Plage

Festival de l’humour Fortma’Rire

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

4ème édition du Festival Fortma’Rire…

Samedi Les Jumeaux Bonjour, Au revoir, S’il vous plait, Merci

Inséparables, imprévisibles, impertinents et forcément immanquables !

Dans leur nouveau spectacle, Les Jumeaux ont décidé de tout vous dire de leur double vie, des bébés qu’ils étaient aux papas qu’ils sont devenus.

La trentaine bien entamée, ils se posent des questions (presque) existentielles

Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ?

Sont-ils une fascination de Dame Nature ou juste une anomalie génétique ?

Des jumeaux schizophrènes sont-ils assez nombreux pour jouer à la belotte ?

Avec tendresse et élégance, authenticité et bienveillance, Steeven et Christopher vous promettent un spectacle sans temps mort et plus Vivant que jamais.

Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin, véloce.

Et s’il est évident qu’ils se ressemblent, il se pourrait que ces Jumeaux là vous ressemblent aussi…

Dimanche Vacancesdemerde.com

Auteurs et comédiens Philippe Urbain et Emmanuel Carlier

Tout est dans le titre. Jean-Sébastien Pouchard, vedette de série télévisée, débarque aux caraïbes. Alors qu’il pense avoir réservé un gîte cosy et discret, il va découvrir sur place une toute autre réalité. Il cherchait un coin de paradis, il va trouver l’enfer. Son séjour va très vite se transformer en cauchemar. On rit du début à la fin en espérant que cette histoire ne nous arrive jamais.

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

English :

4th Fortma’Rire Festival…

Saturday: Les Jumeaux Bonjour, Au revoir, S?il vous plait, Merci (Hello, Goodbye, Please, Thank you)

Inseparable, unpredictable, impertinent and inevitably unmissable!

In their new show, Les Jumeaux tell you all about their double lives, from the babies they were to the fathers they’ve become.

Well into their thirties, they ask themselves (almost) existential questions:

What if their parents had reversed them in motherhood?

Are they a fascination of Mother Nature or just a genetic anomaly?

Are schizophrenic twins numerous enough to play belotte?

With tenderness and elegance, authenticity and kindness, Steeven and Christopher promise you a show with no downtime, and more Alive than ever.

Come and share a great moment of complicity and laughter with this surprising, endearing, teasing and speedy duo.

And if it’s obvious that they look like each other, it could be that these Twins look like you too?

Sunday: Vacancesdemerde.com

Writers and actors Philippe Urbain and Emmanuel Carlier

It’s all in the title. TV star Jean-Sébastien Pouchard arrives in the Caribbean. Just when he thinks he’s booked a cozy, discreet gîte, he discovers a completely different reality. Looking for paradise, he finds hell. His stay quickly turns into a nightmare. We laugh from beginning to end and hope this story never happens to us.

German :

4. Ausgabe des Festivals Fortma’Rire…

Samstag: Die Zwillinge Bonjour, Au revoir, S?il vous plait, Merci (Guten Tag, Auf Wiedersehen, Bitte, Danke)

Unzertrennlich, unberechenbar, frech und unaufhaltsam!

In ihrer neuen Show erzählen Ihnen die Zwillinge alles über ihr Doppelleben, von den Babys, die sie waren, bis zu den Vätern, die sie geworden sind.

Mit Anfang 30 stellen sie sich (fast) existenzielle Fragen:

Was wäre, wenn ihre Eltern sie bei der Entbindung vertauscht hätten?

Sind sie eine Faszination von Mutter Natur oder nur eine genetische Anomalie?

Sind schizophrene Zwillinge zahlreich genug, um Belotte zu spielen?

Mit Zärtlichkeit und Eleganz, Authentizität und Wohlwollen versprechen Ihnen Steeven und Christopher eine Show ohne Leerlauf und lebendiger als je zuvor.

Kommen Sie und teilen Sie einen großen Moment der Komplizenschaft und des Lachens mit diesem überraschenden, fesselnden, neckischen und flotten Duo.

Und wenn es offensichtlich ist, dass sie sich ähneln, könnte es sein, dass diese Zwillinge auch Ihnen ähneln?

Sonntag Vacancesdemerde.com

Autoren und Schauspieler Philippe Urbain und Emmanuel Carlier

Alles steht im Titel. Jean-Sébastien Pouchard, Star einer Fernsehserie, landet in der Karibik. Als er glaubt, ein gemütliches und diskretes Ferienhaus gebucht zu haben, entdeckt er vor Ort eine völlig andere Realität. Er war auf der Suche nach einem Stück Paradies und findet die Hölle. Sein Aufenthalt wird sich sehr schnell in einen Albtraum verwandeln. Man lacht von Anfang bis Ende und hofft, dass einem diese Geschichte nie passiert.

Italiano :

4° Festival di Fortma’Rire…

Sabato: Les Jumeaux Bonjour, Au revoir, S?il vous plait, Merci (Ciao, Arrivederci, Per favore, Grazie)

Inseparabili, imprevedibili, impertinenti e inevitabilmente imperdibili!

Nel loro nuovo spettacolo, Les Jumeaux hanno deciso di raccontare la loro doppia vita, dai bambini che erano ai padri che sono diventati.

Ormai trentenni, si pongono alcune domande (quasi) esistenziali:

Cosa sarebbe successo se i loro genitori li avessero invertiti al reparto maternità?

Sono un fascino di Madre Natura o solo un’anomalia genetica?

Ci sono abbastanza gemelli schizofrenici per giocare a pinochle?

Con tenerezza ed eleganza, autenticità e gentilezza, Steeven e Christopher vi promettono uno spettacolo senza tempi morti e più vivo che mai

Venite a condividere un grande momento di complicità e di risate con questo duo sorprendente, accattivante, stuzzicante e veloce.

E se è ovvio che si assomigliano, può essere che questi gemelli assomiglino anche a voi?

Domenica: Vacancesdemerde.com

Autori e attori Philippe Urbain e Emmanuel Carlier

È tutto nel titolo. La star televisiva Jean-Sébastien Pouchard arriva ai Caraibi. Proprio quando pensa di aver prenotato un gîte accogliente e discreto, scopre una realtà completamente diversa. Cercando il paradiso, trova l’inferno. Il suo soggiorno si trasforma rapidamente in un incubo. Ridiamo dall’inizio alla fine e speriamo che questa storia non ci capiti mai

Espanol :

iV Festival Fortma’Rire…

Sábado: Les Jumeaux Bonjour, Au revoir, S?il vous plait, Merci (Hola, Adiós, Por favor, Gracias)

¡Inseparables, imprevisibles, impertinentes e inevitablemente imperdibles!

En su nuevo espectáculo, Les Jumeaux han decidido contarlo todo sobre su doble vida, desde que eran bebés hasta que se han convertido en padres.

Ya bien entrados en la treintena, se plantean preguntas (casi) existenciales:

¿Y si sus padres les hubieran dado marcha atrás en la maternidad?

¿Son una fascinación de la Madre Naturaleza o sólo una anomalía genética?

¿Hay suficientes gemelos esquizofrénicos para jugar al pinacle?

Con ternura y elegancia, autenticidad y amabilidad, Steeven y Christopher le prometen un espectáculo sin tiempos muertos y más vivo que nunca

Venga a compartir un gran momento de complicidad y risas con este dúo sorprendente, entrañable, bromista y veloz.

Y si es obvio que se parecen entre ellos, ¿puede ser que estos gemelos también se parezcan a ti?

Domingo: Vacancesdemerde.com

Autores y actores Philippe Urbain y Emmanuel Carlier

Todo está en el título. Jean-Sébastien Pouchard, estrella de la televisión, llega al Caribe. Justo cuando cree que ha reservado una casa rural acogedora y discreta, descubre una realidad completamente distinta. Buscando el paraíso, encuentra el infierno. Su estancia se convierte rápidamente en una pesadilla. Nos reímos de principio a fin y esperamos que esta historia nunca nos ocurra a nosotros

