FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE Accès par l’avenue de Sète Balaruc-le-Vieux

FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE

Accès par l’avenue de Sète 1 rue du Puech Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Découvrez la 5ᵉ édition de ce Festival qui cette année s’enrichit d’une thématique et vous invite à un voyage culturel et créatif autour du Japon. Vous retrouverez bien évidement le salon du livre regroupant 40 auteurs ou maisons d’édition, proposant des thèmes variés BD, mangas, romans, contes, livres jeunesse et bien plus encore…

Découvrez la 5ᵉ édition de ce Festival qui cette année s’enrichit d’une thématique et vous invite à un voyage culturel et créatif autour du Japon. Vous retrouverez bien évidement le salon du livre regroupant 40 auteurs ou maisons d’édition, proposant des thèmes variés BD, mangas, romans, contes, livres jeunesse et bien plus encore…Un programme éclectique et captivant vous attend.À ne pas manquer Des artisans créateurspour des idées de cadeaux uniques.Les paroles d’auteurs: des écrivains viennent partager leurs œuvres.Des ateliers créatifs: calligraphie japonaise, pyrogravure, origamis géométriques, jeux de rôles, initiation à la BD, écriture de haïkus, …Des contes KamishibaïDes conférences sur l’art du kimono, le saké, le zen, l’île de Pâques…Des ateliers de cuisine japonaisepour découvrir les saveurs nippones.Des expositions dédiées aux mangas et à l’art japonais, avec notamment les œuvres en céramique de Steffi Pecoraï et ses élèves, ainsi que les haïkus de Philippe Kampso.Des spectacles danses traditionnelle et contemporaine avec l’artiste japonaise RIBO,murder party Mélodrame Nippon ,Rakugo (technique japonaise de contes humoristiques),Une lecture de Haïkus.Radio Taiso: initiation à la gymnastique japonaise pour une longue vie.Cosplay: venez costumés et croisez des personnages tout au long du festival.Des jeux japonais: mahjong, jeu de go, jeux de société…Informations pratiques Restauration sur place avec foodtruck et spécialités japonaises.Certaines activités sont payantes et sur réservation.Le programme complet est téléchargeable sur www.ville-balaruclevieux.fr .

Accès par l’avenue de Sète 1 rue du Puech Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

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English :

Discover the 5th edition of this Festival, which this year has a new theme and invites you on a cultural and creative journey around Japan. Of course, you?ll also find a book fair featuring 40 authors and publishers, offering a variety of themes: comics, manga, novels, storytelling, children?s books and much more?

L’événement FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE