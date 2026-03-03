FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE DE BALARUC-LE-VIEUX accès par l’avenue de Sète Balaruc-le-Vieux

FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE DE BALARUC-LE-VIEUX

accès par l’avenue de Sète 1 rue du Puech Balaruc-le-Vieux Hérault

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Festival de l’Imaginaire de Balaruc-le-Vieux ! Le JAPON à l’honneur. Les samedi 18 et dimanche 19 avril, de 10h à 18h, découvrez la 5ᵉ édition de ce Festival qui cette année s’enrichit d’une thématique et vous invite à un voyage culturel et créatif autour du JAPON. Vous retrouverez bien évidement le SALON DU LIVRE regroupant 40 auteurs ou maisons d’édition, proposant des thèmes variés BD, mangas, romans, contes, livres jeunesse et bien plus encore… Un programme éclectique et captivant vous attend. À ne pas manquer • Des ARTISANS CREATEURS pour des idées de cadeaux uniques. • Les PAROLES D’AUTEURS des écrivains viennent partager leurs œuvres. • Des ATELIERS CREATIFS calligraphie japonaise, pyrogravure, origamis géométriques, jeux de rôles, initiation à la BD, écriture de haïkus, … • Des CONTES KAMISHIBAÏ • Des CONFERENCES sur l’art du kimono, le saké, le zen, l’île de Pâques… • Des ATELIERS DE CUISINE JAPONAISE pour découvrir les saveurs nippones. • Des EXPOSITIONS dédiées aux mangas et à l’art japonais, avec notamment les œuvres en céramique de Steffi Pecoraï et ses élèves, ainsi que les haïkus de Philippe Kampso. • Des SPECTACLES o danses traditionnelle et contemporaine avec l’artiste japonaise RIBO, o MURDER PARTY Mélodrame Nippon , o RAKUGO ( technique japonaise de contes humoristiques), • Une lecture de HAÏKUS. • RADIO TAISO initiation à la gymnastique japonaise pour une longue vie. • COSPLAY venez costumés et croisez des personnages tout au long du festival. • Des JEUX JAPONAIS mahjong, jeu de go, jeux de société… Restauration sur place avec foodtruck et SPECIALITES JAPONAISES. Infos pratiques Certaines activités sont payantes et sur réservation. Prochainement retrouvez le programme complet et toutes les informations sur www.ville-balaruclevieux.fr Venez nombreux pour un week-end magique au Festival de l’Imaginaire de Balaruc-le-Vieux! Le Forum (1 rue du Puech, accès par l’avenue de Sète) .

accès par l’avenue de Sète 1 rue du Puech Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

English :

Festival de l?Imaginaire de Balaruc-le-Vieux! JAPAN in the spotlight. On Saturday April 18 and Sunday April 19, from 10am to 6pm, discover the 5th? edition of this Festival, which this year has a new theme and invites you on a cultural and creative journey around JAPAN.

