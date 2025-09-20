Festival de l’IMPRO au Château de Montigny Perreux Charny Orée de Puisaye
Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Week-end du 20 et 21 Septembre 2025 Festival de l’IMPRO au Château de Montigny à Perreux
Samedi 20 Septembre à 16h
TomaWax (piano/voix) avec Toma Roche et Xavier Wax Ferran
Un savoureux et drolatique duo d’artistes fêlés qui vous entraînent avec poésie dans d’extravagantes loufoqueries.
– Samedi 20 Septembre à 20h
« La Taverne Münchausen »
par la Compagnie des « Femmes à Barbe » avec Gwen Aduh, Marie-Mathilde Amblat, Aurélie de Cazanove, Olivier Descargues, Jean-Marie Lecoq et Pepito Mateo. Inspiré des ‘Aventures du Baron de Mu¨nchausen’, ce spectacle jubilatoire et déjanté réunit au milieu du public quatre nobles mythomanes du XVIIIe siècle dans une joute verbale arbitrée par un juge ecclésiastique et grand-maître de cérémonie. Le gagnant sera récompensé par des pièces d’or et le perdant (révolution oblige) aura la tête tranchée !!!
LA GUINGUETTE est OUVERTE entre LES DEUX SPECTACLES
Buvette, petite restauration avec cadeau de chansons, textes à la volée, performances et autres surprises !
SUITE du FESTIVAL
Dimanche 21 septembre
– à 16H
Une deuxième version de TomaWax (piano/voix)
avec Toma Roche et Xavier Wax Ferran, toujours aussi improvisée, d’autres délires textuels et musicaux.
-à 20H MATCH d’IMPRO LITTÉRAIRE, animé par Yves Javault et par le CIL (Cercle d’improvisation littéraire) spectacle interactif à la manière de L’OuLiPo. Deux équipes s’affrontent sur des thèmes imposés, les mots sont proposés par le public. Chaque spectateur vote pour sa version préférée et peut même participer.
A l’occasion des 42 ° Journées du Patrimoine, le château sera ouvert à la visite10h à18h.
Le Festival d’improvisation se déroule en intérieur
PLACES LIMITÉES / RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com
L’événement Festival de l’IMPRO au Château de Montigny Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2025-08-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !