Festival de l’Inde Casseneuil
Festival de l’Inde Casseneuil vendredi 27 mars 2026.
Festival de l’Inde
Salle Yves duclos Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Découvrez la culture Indienne avec des spectacles de danse indiennes, des défilés de mode, des concerts, des repas et des ateliers
Billetterie sur place ou en ligne
Billetterie sur place ou en ligne .
Salle Yves duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 21 71 14 laxmifrance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de l’Inde
Discover Indian culture with Indian dance performances, fashion shows, concerts, meals and workshops
Ticketing on site or online
