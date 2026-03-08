Festival de l’Inde Casseneuil

Festival de l’Inde

Salle Yves duclos Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Découvrez la culture Indienne avec des spectacles de danse indiennes, des défilés de mode, des concerts, des repas et des ateliers

Billetterie sur place ou en ligne

Salle Yves duclos Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 21 71 14 laxmifrance@gmail.com

English : Festival de l’Inde

Discover Indian culture with Indian dance performances, fashion shows, concerts, meals and workshops

Ticketing on site or online

