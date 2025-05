Festival de littérature jeunesse | Monbazillac – Salle des fêtes Monbazillac, 24 mai 2025 10:00, Monbazillac.

Festival de littérature jeunesse | Monbazillac

L’association Éclats de lire vous invite à la 16ème édition du festival de littérature jeunesse organisé tous les ans à Monbazillac.

Pendant toute la journée, dédicaces et ateliers

– Les baleines Atelier stop motion* par L’association La Nouvelle Galerie

– Océan.s Exposition des travaux scolaires.

– Louison Mignon et Cie Exposition de Charles Dutertre et Alex Cousseau.

– Océan.s Atelier Arts Plastiques.

– Lectures océaniques réseau des médiathèques de la CAB.

– Présence et dédicace de tous les auteurs sur les stands des libraires et éditeurs. .

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 81 83 50 eclatsdelire24@orange.fr

