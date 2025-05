Festival de littérature « les rencontres de la baie » – Carantec, 28 mai 2025 07:00, Carantec.

Finistère

Carantec Finistère

Début : 2025-05-28

fin : 2025-06-02

2025-05-28

Les rencontres de la baie sont accueillies par la commune à Carantec. Cet événement au service de la lecture, de la littérature se promet d’enchanter un large public par le biais de rencontres avec des auteurs et grâce à une programmation rassemblant les plus grands noms, les plus belles découvertes ; une Maison d’édition sera également représentée. Café-littéraires, tables-rondes, rencontres groupes de lecteurs/auteurs, lectures , balade poétique… s’échelonneront tout au long du week-end. .

Carantec 29660 Finistère Bretagne

