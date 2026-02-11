Festival de l’Oiseau 2026

25 Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-18

Chaque année au printemps, période la plus propice pour observer les oiseaux.

Le Festival propose 9 jours d’immersion en pleine nature pour toute la famille.

Au programme de cette 35e édition sorties nature, projections, débats, expositions photo et d’art animalier, ateliers et stages photo, animations juniors etc…

Chaque année au printemps, période la plus propice pour observer les oiseaux.

Le Festival propose 9 jours d’immersion en pleine nature pour toute la famille.

Au programme de cette 35e édition sorties nature, projections, débats, expositions photo et d’art animalier, ateliers et stages photo, animations juniors etc… .

25 Chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year in spring, the best time for birdwatching.

The Festival offers 9 days of nature immersion for the whole family.

On the program for this 35th edition: nature outings, screenings, debates, photo and wildlife art exhibitions, photo workshops and courses, junior activities and more…

L’événement Festival de l’Oiseau 2026 Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2025-03-07 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre