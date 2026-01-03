Festival de l’Oiseau et de la Nature

Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-18

Avec l’arrivée du printemps, la nature et la faune sauvage reprennent leur droit après une période de repos hivernal. Pour découvrir le réveil de la nature dans toute sa splendeur, et voir les différentes espèces d’oiseaux dans leur habitat naturel, le Festival de l’oiseau et de la nature vous donne rendez-vous pour une semaine d’animations en tout genre dans les deux parcs de la ville.

Avec l’arrivée du printemps, la nature et la faune sauvage reprennent leur droit après une période de repos hivernal. Pour découvrir le réveil de la nature dans toute sa splendeur, et voir les différentes espèces d’oiseaux dans leur habitat naturel, le Festival de l’oiseau et de la nature vous donne rendez-vous pour une semaine d’animations en tout genre dans les deux parcs de la ville. .

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-nature.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the arrival of spring, nature and wildlife are back in full swing after a period of winter rest. To discover the awakening of nature in all its splendor, and to see the different species of birds in their natural habitat, the Bird and Nature Festival invites you to enjoy a week of entertainment of all kinds in the city?s two parks.

L’événement Festival de l’Oiseau et de la Nature Abbeville a été mis à jour le 2016-03-02 par OT DE LA BAIE DE SOMME