Festival de l’oiseau et de la nature Balade botanique, poétique et contée

Ault Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Découvrez remèdes et recettes tout en voyageant au fil de quelques contes et poèmes interprétés dans le cadre enchanteur du Bois de Cise. Les plantes sauvages sont partout. Elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons et ont le pouvoir de nous soigner. En plus, elles poussent toutes seules. Il est temps d’aller à leur rencontre !

Votre guide vous emmènera dans deux paysages contrastés. Au fil d’un petit sentier, vous découvrirez l’ail des ours, le lierre terrestre, l’aspérule odorante et leurs délicats parfums, puis vous longerez une belle hait comestible en fleurs (aubépines, prunelliers, églantiers…). La seconde partie du parcours vous dévoilera un vaste paysage typique du littoral picard et sera l’occasion de découvrir de nombreuses plantes des prairies.

A partir de 7 ans

Tarif Adulte 20 € Tarif Enfant (moins de 14 ans) 10 €

Découvrez remèdes et recettes tout en voyageant au fil de quelques contes et poèmes interprétés dans le cadre enchanteur du Bois de Cise. Les plantes sauvages sont partout. Elles se dégustent en salade, en tartes, en boissons et ont le pouvoir de nous soigner. En plus, elles poussent toutes seules. Il est temps d’aller à leur rencontre !

Votre guide vous emmènera dans deux paysages contrastés. Au fil d’un petit sentier, vous découvrirez l’ail des ours, le lierre terrestre, l’aspérule odorante et leurs délicats parfums, puis vous longerez une belle hait comestible en fleurs (aubépines, prunelliers, églantiers…). La seconde partie du parcours vous dévoilera un vaste paysage typique du littoral picard et sera l’occasion de découvrir de nombreuses plantes des prairies.

A partir de 7 ans

Tarif Adulte 20 € Tarif Enfant (moins de 14 ans) 10 € .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover remedies and recipes as you travel through tales and poems performed in the enchanting setting of Bois de Cise. Wild plants are everywhere. They can be enjoyed in salads, pies and drinks, and have the power to heal us all. What’s more, they grow by themselves. It’s time to go and meet them!

Your guide will take you through two contrasting landscapes. Along a short path, you’ll discover wild garlic, ground ivy, sweet woodruff and their delicate fragrances, then follow a beautiful edible flowering hedge (hawthorn, blackthorn, wild rose…). The second part of the tour takes you through a vast landscape typical of the Picardy coastline, and introduces you to many meadow plants.

Ages 7 and up

Adult price: 20 ? Children (under 14): 10 ?

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Balade botanique, poétique et contée Ault a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS