Festival de l’oiseau et de la nature Et si on parlait botanique

Ault Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-25

Dans le très agréable cadre de la forêt primaire du bois de Cise, nous regarderons à la loupe les fleurs, qui ne sont pas toujours un ensemble de pétales, sépales, étamines, pistil ! Loin de là ! A l’image du pissenlit qui est un ensemble de plus de trois fleurs, ou de l’euphorbe réduite à sa plus simple expression.

Nous verrons aussi les réactions de ces plantes face aux pollinisateurs, comment elles pallient à leur absence et les dernières découvertes scientifiques. Un voyage dans la botanique compréhensible par tous.

Tarif Adulte 15 € Tarif Enfant (moins de 14 ans) 7 €

Dans le très agréable cadre de la forêt primaire du bois de Cise, nous regarderons à la loupe les fleurs, qui ne sont pas toujours un ensemble de pétales, sépales, étamines, pistil ! Loin de là ! A l’image du pissenlit qui est un ensemble de plus de trois fleurs, ou de l’euphorbe réduite à sa plus simple expression.

Nous verrons aussi les réactions de ces plantes face aux pollinisateurs, comment elles pallient à leur absence et les dernières découvertes scientifiques. Un voyage dans la botanique compréhensible par tous.

Tarif Adulte 15 € Tarif Enfant (moins de 14 ans) 7 € .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

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English :

In the pleasant setting of the Bois de Cise primary forest, we’ll take a closer look at flowers, which aren’t always a collection of petals, sepals, stamens and pistil! Far from it! Like the dandelion, which has more than three flowers, or the euphorbia reduced to its simplest form.

We’ll also look at how these plants react to pollinators, how they compensate for their absence and the latest scientific discoveries. A journey through botany that everyone can understand.

Adult price: 15 ? Children (under 14): 7 ?

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Et si on parlait botanique Ault a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS