Festival de l’oiseau et de la nature Mission détective Les p’tites bêtes des rochers

Ault Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 08:45:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21 2026-04-24

Zut, une plage de rochers; ça fait mal aux pieds ! Pas grave, ils n’en ont pas.

Qui ça ? Les p’tites bêtes des rochers !

Mais attention, ils ont beaucoup d’autres choses, car le milieu est difficile à vivre.

Je vous propose de découvrir les animaux de l’estran rocheux à partir de leurs adaptations.

Bottes aux pieds, loupe à la main, les traces et indices vous devrez suivre pour découvrir les habitants des rochers.

Tarif 9 €

Zut, une plage de rochers; ça fait mal aux pieds ! Pas grave, ils n’en ont pas.

Qui ça ? Les p’tites bêtes des rochers !

Mais attention, ils ont beaucoup d’autres choses, car le milieu est difficile à vivre.

Je vous propose de découvrir les animaux de l’estran rocheux à partir de leurs adaptations.

Bottes aux pieds, loupe à la main, les traces et indices vous devrez suivre pour découvrir les habitants des rochers.

Tarif 9 € .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

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English :

Damn, a rocky beach; that hurts your feet! Never mind, they don’t have any.

Who don’t? The little beasts of the rocks!

But be careful, they’ve got lots of other things, because the environment is hard to live in.

I invite you to discover the animals of the rocky foreshore through their adaptations.

With boots on your feet and a magnifying glass in your hand, follow the tracks and clues to discover the inhabitants of the rocks.

Price: 9 ?

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Mission détective Les p’tites bêtes des rochers Ault a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS