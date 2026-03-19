Festival de l’oiseau et de la nature Mystères des villas oubliées du Bois de Cise Ault

Festival de l’oiseau et de la nature Mystères des villas oubliées du Bois de Cise

46 route du Vieux Chêne Ault Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Plongez dans un véritable jeu de piste en pleine nature, au cœur du mystérieux Bois de Cise.

Laissez votre guide vous conduire à travers l’atmosphère unique de cette station balnéaire à part, nichée entre mer et forêt.

À votre rythme, partez à la rencontre des élégantes villas de la Belle Époque, dissimulées entre les chênes et les hêtres, perchées au-dessus des falaises.

Votre mission retrouver les balises cachées le long du parcours et résoudre les énigmes qu’elles vous réservent. Chaque réponse vous indiquera quel paragraphe consulter dans votre carnet de route pour poursuivre l’aventure. Des photos-indices vous aideront à déceler les bons éléments sur le terrain.

Un livret de cartes vous accompagnera tout au long du jeu afin de vous orienter facilement sur le circuit.

Tarif adulte 18 €

Tarif enfant (moins de 14 ans) 10 €

Plongez dans un véritable jeu de piste en pleine nature, au cœur du mystérieux Bois de Cise.

Laissez votre guide vous conduire à travers l’atmosphère unique de cette station balnéaire à part, nichée entre mer et forêt.

À votre rythme, partez à la rencontre des élégantes villas de la Belle Époque, dissimulées entre les chênes et les hêtres, perchées au-dessus des falaises.

Votre mission retrouver les balises cachées le long du parcours et résoudre les énigmes qu’elles vous réservent. Chaque réponse vous indiquera quel paragraphe consulter dans votre carnet de route pour poursuivre l’aventure. Des photos-indices vous aideront à déceler les bons éléments sur le terrain.

Un livret de cartes vous accompagnera tout au long du jeu afin de vous orienter facilement sur le circuit.

Tarif adulte 18 €

Tarif enfant (moins de 14 ans) 10 € .

46 route du Vieux Chêne Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in a real nature treasure hunt, in the heart of the mysterious Bois de Cise.

Let your guide lead you through the unique atmosphere of this seaside resort, nestled between sea and forest.

At your own pace, discover the elegant Belle Époque villas hidden among the oak and beech trees, perched high above the cliffs.

Your mission: find the hidden markers along the way and solve the riddles they hold in store for you. Each answer will tell you which paragraph to consult in your logbook to continue the adventure. Photo clues will help you spot the right elements in the field.

A map booklet will accompany you throughout the game to help you find your way around the circuit.

Adult price: 18 ?

Children (under 14): 10 ?

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Mystères des villas oubliées du Bois de Cise Ault a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS