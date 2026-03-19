Festival de l’oiseau et de la nature Passereaux, échassiers et rapaces le spectacle du ciel

Ault Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 07:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Le littoral picard est situé sur la grande voie de migration Est-Atlantique, empruntée par des millions d’oiseaux chaque année. Si beaucoup migrent la nuit, certains se montrent pleinement dans la lumière du jour, avec un pic d’activité le matin.

Depuis le sommet des falaises, entre le bois de Cise et le bois de Rompval (Mers-les-Bains Ault), venez observer un véritable ballet aérien petits passereaux comme le Pipit farlouse ou la Bergeronnette printanière, fringilles colorés comme la Linotte mélodieuse et le Chardonneret élégant, et même le retour tant attendu des Hirondelles et, avec de la chance, des tout premiers Martinets noirs !

La météo et le vent peuvent influencer très fortement le passage des oiseaux. Aussi la session d’observation pourra-t-elle durer jusqu’à 5 heures ou être plus brève, avec la possibilité pour chacun de rejoindre son véhicule avant midi.

Et si le ciel se fait plus calme, nous aurons probablement l’occasion d’admirer la silhouette majestueuse du Faucon pèlerin et de prolonger la sortie par une séance d’écoute et de reconnaissance des chants d’oiseaux dans le bois de Cise voisin.

Tarif adulte 15 €

Tarif enfant (moins de 14 ans) 5€

Le littoral picard est situé sur la grande voie de migration Est-Atlantique, empruntée par des millions d’oiseaux chaque année. Si beaucoup migrent la nuit, certains se montrent pleinement dans la lumière du jour, avec un pic d’activité le matin.

Depuis le sommet des falaises, entre le bois de Cise et le bois de Rompval (Mers-les-Bains Ault), venez observer un véritable ballet aérien petits passereaux comme le Pipit farlouse ou la Bergeronnette printanière, fringilles colorés comme la Linotte mélodieuse et le Chardonneret élégant, et même le retour tant attendu des Hirondelles et, avec de la chance, des tout premiers Martinets noirs !

La météo et le vent peuvent influencer très fortement le passage des oiseaux. Aussi la session d’observation pourra-t-elle durer jusqu’à 5 heures ou être plus brève, avec la possibilité pour chacun de rejoindre son véhicule avant midi.

Et si le ciel se fait plus calme, nous aurons probablement l’occasion d’admirer la silhouette majestueuse du Faucon pèlerin et de prolonger la sortie par une séance d’écoute et de reconnaissance des chants d’oiseaux dans le bois de Cise voisin.

Tarif adulte 15 €

Tarif enfant (moins de 14 ans) 5€ .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

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English :

The Picardy coastline lies on the great East-Atlantic flyway, used by millions of birds every year. While many of them migrate at night, some are at their most active in daylight, with a peak of activity in the morning.

From the top of the cliffs, between Bois de Cise and Bois de Rompval (Mers-les-Bains ? Ault), come and watch a veritable aerial ballet: small passerines such as the Pipit farlouse and the Bergeronnière printanière, colorful fringing birds such as the Linotte mélodieuse and the Chardonnet élégant, and even the long-awaited return of the Swallows and, with a bit of luck, the very first Black Martinets!

Weather and wind can have a major influence on the passage of birds. For this reason, birdwatching sessions can last up to 5 hours or be shorter, with the option of returning to the vehicle before midday.

And if the skies become calmer, we’ll probably be able to admire the majestic silhouette of the Peregrine Falcon, and extend the outing with a session of listening and recognizing birdsong in the nearby Cise wood.

Adult price: 15?

Children (under 14): 5?

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Passereaux, échassiers et rapaces le spectacle du ciel Ault a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION LE TREPORT MERS