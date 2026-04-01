Festival de l’oiseau Les incroyables voyageurs de la Bresle Beauchamps
Festival de l’oiseau Les incroyables voyageurs de la Bresle Beauchamps jeudi 23 avril 2026.
Beauchamps
Festival de l’oiseau Les incroyables voyageurs de la Bresle
Beauchamps Somme
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 11:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Prêts à plonger dans le monde fascinant des poissons migrateurs ?
Direction la Bresle, au Lieu-Dieu, pour découvrir la station de piégeage où passent saumons et truites au cours de leur grand voyage !
Accompagnés par l’équipe passionnée de l’Office Français de la Biodiversité, vous verrez comment ces véritables aventuriers des rivières sont observés et étudiés capture, marquage, recapture… tout un suivi pour mieux comprendre leur incroyable périple.
Tarif adulte 7 € Tarif enfant (- de 14 ans) 3.50€
Une visite captivante pour petits et grands, à la découverte des secrets de la migration des poissons de la Bresle
Prêts à plonger dans le monde fascinant des poissons migrateurs ?
Direction la Bresle, au Lieu-Dieu, pour découvrir la station de piégeage où passent saumons et truites au cours de leur grand voyage !
Accompagnés par l’équipe passionnée de l’Office Français de la Biodiversité, vous verrez comment ces véritables aventuriers des rivières sont observés et étudiés capture, marquage, recapture… tout un suivi pour mieux comprendre leur incroyable périple.
Tarif adulte 7 € Tarif enfant (- de 14 ans) 3.50€
Une visite captivante pour petits et grands, à la découverte des secrets de la migration des poissons de la Bresle .
Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com
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English :
Ready to dive into the fascinating world of migratory fish?
Head for the Bresle, at Lieu-Dieu, to discover the trapping station where salmon and trout pass through on their long journey!
Accompanied by a passionate team from the Office Français de la Biodiversité (French Biodiversity Office), you’ll see how these true river adventurers are observed and studied: capture, marking, recapture? a whole follow-up to better understand their incredible journey.
Adult admission: 7? Children (under 14): 3.50?
A captivating visit for young and old, to discover the secrets of fish migration on the Bresle
L’événement Festival de l’oiseau Les incroyables voyageurs de la Bresle Beauchamps a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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