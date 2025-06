FESTI’VAL DE LONDRES – Saint-Martin-de-Londres 27 juin 2025 07:00

Hérault

FESTI’VAL DE LONDRES Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

Il y a une dizaine d’années, le premier Festi’Val de Londres voit le jour, grâce aux efforts conjoints de la Mairie et de l’Animation Saint-Martinoise (ASM).

L’identité du projet se forme rapidement autour de la présentation d’artistes et artisans locaux dans l’objectif d’ouvrir le savoir faire local aux curieux et curieuses.

Il y a une dizaine d’années, le premier Festi’Val de Londres voit le jour, grâce aux efforts conjoints de la Mairie et de l’Animation Saint-Martinoise (ASM).

L’identité du projet se forme rapidement autour de la présentation d’artistes et artisans locaux dans l’objectif d’ouvrir le savoir faire local aux curieux et curieuses.

Petit à petit, des nouveautés font leur apparition les gestes responsables (tri, cendriers portatifs, eco-cups), une équipe de bénévoles inclusive et encore cette année notre stand de prévention des risques.

La participation libre permet d‘ouvrir les spectacles à toutes et tous, nous comptons sur vous pour donner ce que vous pouvez pour pouvoir financer ce beau festival et le garder accessible.

Éclectisme et groove seront de la fête sur le chemin de la prairie, tant par les habitués que les nouveaux venus. .

Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie

English :

Ten years ago, the first Festi’Val de Londres was born, thanks to the joint efforts of the Mairie and the Animation Saint-Martinoise (ASM).

The identity of the project quickly took shape around the presentation of local artists and craftsmen, with the aim of opening up local know-how to the curious.

German :

Vor etwa zehn Jahren wurde das erste Festi’Val de Londres dank der gemeinsamen Bemühungen des Bürgermeisteramts und der Animation Saint-Martinoise (ASM) ins Leben gerufen.

Die Identität des Projekts bildete sich schnell um die Präsentation lokaler Künstler und Handwerker heraus, mit dem Ziel, das lokale Know-how für Neugierige und Interessierte zu öffnen.

Italiano :

Circa dieci anni fa è nato il primo Festi’Val de Londres, grazie agli sforzi congiunti del Comune e dell’Animazione Saint-Martinoise (ASM).

L’identità del progetto ha preso rapidamente forma attorno alla presentazione di artisti e artigiani locali, con l’obiettivo di aprire il know-how locale ai curiosi.

Espanol :

Hace unos diez años nació el primer Festi’Val de Londres, gracias a los esfuerzos conjuntos del Ayuntamiento y la Animation Saint-Martinoise (ASM).

La identidad del proyecto se perfiló rápidamente en torno a la presentación de artistas y artesanos locales, con el objetivo de abrir el saber hacer local a los curiosos.

L’événement FESTI’VAL DE LONDRES Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2025-06-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP