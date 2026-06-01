Saint-Martin-de-Londres

Festi’Val de Londres

Place de la fontaine Saint-Martin-de-Londres Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Entrez dans la fête le Festi’Val de Londres vous accueille les 26 et 27 juin 2026.

Le Festi’Val de Londres se tiendra les 26 et 27 juin 2026 à Saint-Martin-de-Londres. Ce festival populaire, imaginé par et pour les habitant·e·s, propose deux jours de musique, ateliers, spectacles, déambulations, jeux, restauration locale, camping et moments de détente. Engagé en faveur des commerces locaux, de l’écologie et de l’inclusion, il s’ouvrira le vendredi soir par un repas 100 % local préparé par les bénévoles, afin de réunir habitants et visiteurs dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

Place de la fontaine Saint-Martin-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 6 95 06 03 68 festivaldelondres@gmail.com

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English :

Join the celebration: the Festi’Val de Londres welcomes you on June 26th and 27th, 2026.

L’événement Festi’Val de Londres Saint-Martin-de-Londres a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup