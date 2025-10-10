FESTIVAL DE LÔO’TONNE Sauveterre-de-Comminges

FESTIVAL DE LÔO’TONNE Sauveterre-de-Comminges vendredi 10 octobre 2025.

FESTIVAL DE LÔO’TONNE

HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-10

3ème édition.

Festival convivial, familial, local et dans le champ de la décroissance.

Organisé par Art & nature en Pyrénées.

Vendredi 10 octobre

Sous chapiteau 3 petits tours (chemin de la Braquette)

– 10h et 14h30 cirque « De Bric et de Bulles » (séance scolaire ouverte à tous) Cie Balancîme

– 18h30 cirque « De Bric et de Bulles » (tous publics) Cie balancîme

– 21h concert « Panderock » grooves et rythmes ibériques taillés au couteau El Carnicero

Samedi 11 octobre

– 16h église de Lôo musique avec Midnite blue

Sous chapiteau 3 petits tours

– 18h cirque « SoliloqueS » (tous publics) Cie Singulière

– 19h30 Batucada sans nom du Comminges

– 21h Concert dup mère et fils de musique improvisée et voyageuse, traversée d’influences des Balkans, de jazz et d’afro beat A l’air libre

Vendredi 21 octobre

Sous chapiteau 3 petits tours

– 20h Concert Restitution du 1er Chapi stage à Lôo orchestré par Marc Maffiolo

21h jam session .

HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie art.et.nature@mailo.com

English :

3rd edition.

A friendly, family-friendly, local festival in the field of degrowth.

German :

3. Ausgabe.

Geselliges, familiäres, lokales Festival und im Feld der Degrowth.

Italiano :

terza edizione.

Un festival locale, amichevole e familiare, nel campo della decrescita.

Espanol :

3ª edición.

Un festival local, familiar y acogedor en el ámbito del decrecimiento.

