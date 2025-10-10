FESTIVAL DE LÔO’TONNE Sauveterre-de-Comminges
FESTIVAL DE LÔO’TONNE Sauveterre-de-Comminges vendredi 10 octobre 2025.
FESTIVAL DE LÔO’TONNE
HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-10
3ème édition.
Festival convivial, familial, local et dans le champ de la décroissance.
Organisé par Art & nature en Pyrénées.
Vendredi 10 octobre
Sous chapiteau 3 petits tours (chemin de la Braquette)
– 10h et 14h30 cirque « De Bric et de Bulles » (séance scolaire ouverte à tous) Cie Balancîme
– 18h30 cirque « De Bric et de Bulles » (tous publics) Cie balancîme
– 21h concert « Panderock » grooves et rythmes ibériques taillés au couteau El Carnicero
Samedi 11 octobre
– 16h église de Lôo musique avec Midnite blue
Sous chapiteau 3 petits tours
– 18h cirque « SoliloqueS » (tous publics) Cie Singulière
– 19h30 Batucada sans nom du Comminges
– 21h Concert dup mère et fils de musique improvisée et voyageuse, traversée d’influences des Balkans, de jazz et d’afro beat A l’air libre
Vendredi 21 octobre
Sous chapiteau 3 petits tours
– 20h Concert Restitution du 1er Chapi stage à Lôo orchestré par Marc Maffiolo
21h jam session .
HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie art.et.nature@mailo.com
English :
3rd edition.
A friendly, family-friendly, local festival in the field of degrowth.
German :
3. Ausgabe.
Geselliges, familiäres, lokales Festival und im Feld der Degrowth.
Italiano :
terza edizione.
Un festival locale, amichevole e familiare, nel campo della decrescita.
Espanol :
3ª edición.
Un festival local, familiar y acogedor en el ámbito del decrecimiento.
