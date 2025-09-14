Festival de l’orgue > Paul Goussot Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Festival de l'orgue > Paul Goussot Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 14 septembre 2025.
Festival de l’orgue > Paul Goussot
Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-09-14 17:00:00
fin : 2025-09-14 18:15:00
2025-09-14
Récital d’orgue par Paul Goussot,
Professeur Haute Ecole de Musique de Genève et au Conservatoire de Rueil-Malmaison.
Titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.
– Suite improvisée dans e style français,
– Henry Purcell,
– G. F. Haendel,
– Improvisation sur un Choral Luthérien,
– F. Mendelssohn. .
Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12 othuault2@gmail.com
