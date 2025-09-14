Festival de l’orgue > Paul Goussot Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Festival de l’orgue > Paul Goussot

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 18:15:00

2025-09-14

Récital d’orgue par Paul Goussot,

Professeur Haute Ecole de Musique de Genève et au Conservatoire de Rueil-Malmaison.

Titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.

– Suite improvisée dans e style français,

– Henry Purcell,

– G. F. Haendel,

– Improvisation sur un Choral Luthérien,

– F. Mendelssohn. .

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12 othuault2@gmail.com

