Festival de l’orgue > Paul Goussot Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-09-14 17:00:00
fin : 2025-09-14 18:15:00

2025-09-14

Récital d’orgue par Paul Goussot,
Professeur Haute Ecole de Musique de Genève et au Conservatoire de Rueil-Malmaison.
Titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale Sainte-Croix de Bordeaux.

– Suite improvisée dans e style français,
– Henry Purcell,
– G. F. Haendel,
– Improvisation sur un Choral Luthérien,
– F. Mendelssohn.   .

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12  othuault2@gmail.com

