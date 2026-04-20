Hochfelden

Festival de l’orgue STIEHR Org’felden

1 Place de l’Eglise Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-17

3ème édition du Festival de l’orgue STIEHR à Hochfelden, rendez-vous pour 5 dates à l’Eglise Sts Pierre et Paul.

Cette année le festival se féminise avec la participation de 2 organistes connues de la région Marie WALTHER et Roselyne KOENIGUER, ainsi qu’un organiste de la région également, Roland LOPES.

2 trompettistes de talent (Fabrice WIGISHOFF et Vincent GILLIG) sont accueillis et accompagnés de Benoît CLAVIER à l’orgue, ainsi qu’une violoniste Léna VANNSON accompagné de Hermès VERNET à l’orgue. 0 .

1 Place de l’Eglise Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est catherineoster@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival de l’orgue STIEHR Org’felden Hochfelden a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg