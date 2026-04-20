Festival de l’orgue STIEHR Org’felden Hochfelden
Festival de l’orgue STIEHR Org’felden Hochfelden samedi 19 septembre 2026.
Hochfelden
Festival de l’orgue STIEHR Org’felden
1 Place de l’Eglise Hochfelden Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-17
3ème édition du Festival de l’orgue STIEHR à Hochfelden, rendez-vous pour 5 dates à l’Eglise Sts Pierre et Paul.
Cette année le festival se féminise avec la participation de 2 organistes connues de la région Marie WALTHER et Roselyne KOENIGUER, ainsi qu’un organiste de la région également, Roland LOPES.
2 trompettistes de talent (Fabrice WIGISHOFF et Vincent GILLIG) sont accueillis et accompagnés de Benoît CLAVIER à l’orgue, ainsi qu’une violoniste Léna VANNSON accompagné de Hermès VERNET à l’orgue. 0 .
1 Place de l’Eglise Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est catherineoster@yahoo.fr
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English :
L’événement Festival de l’orgue STIEHR Org’felden Hochfelden a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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