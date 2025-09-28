Festival de l’orgue > Tomoë Inoma Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 18:15:00

2025-09-28

Récital d’orgue par Tomoë Inomata.

Professeur Ecole des arts de Saint-Lô.

Organiste de Notre-Dame de Saint-Lô.

– J. Cabanilles,

– F.C. de Arauyo,

– J. Bull,

– W. Byrd,

– Roberday,

– N. de Grigny. .

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12 othuault2@gmail.com

