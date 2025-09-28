Festival de l’orgue > Tomoë Inoma Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 18:15:00
2025-09-28
Récital d’orgue par Tomoë Inomata.
Professeur Ecole des arts de Saint-Lô.
Organiste de Notre-Dame de Saint-Lô.
– J. Cabanilles,
– F.C. de Arauyo,
– J. Bull,
– W. Byrd,
– Roberday,
– N. de Grigny. .
Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12 othuault2@gmail.com
