Festival de l’orgue > Tomoë Inoma Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 18:15:00

2025-09-28

Récital d’orgue par Tomoë Inomata.
Professeur Ecole des arts de Saint-Lô.
Organiste de Notre-Dame de Saint-Lô.

– J. Cabanilles,
– F.C. de Arauyo,
– J. Bull,
– W. Byrd,
– Roberday,
– N. de Grigny.   .

Église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 99 95 83 12  othuault2@gmail.com

