Festival de l’Ours et du Renard Villeloin-Coulangé

51 D760 Villeloin-Coulangé Indre-et-Loire

Début : 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

Sites secrets et chemins buissonniers vous attendent pour une balade originale ponctuée de spectacles.

Venez nous rejoindre pour un seul spectacle ou l’ensemble de la manifestation selon vos envies musique classique, bal folk, visite commentée ou théâtre vous sont proposées.

Les lieux vous seront communiqués au parking. .

51 D760 Villeloin-Coulangé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 36 57 66 14 Domainedeloursetdurenard@gmail.com

English :

Secret sites and hidden paths await you for an original stroll punctuated by shows.

Come and join us for a single show or the whole event, as you wish: classical music, folk dancing, guided tours or theater.

German :

Geheime Orte und Buschwege erwarten Sie für einen originellen Spaziergang, der von Aufführungen unterbrochen wird.

Kommen Sie zu uns für eine einzelne Vorstellung oder die gesamte Veranstaltung, ganz nach Ihren Wünschen: klassische Musik, Bal Folk, kommentierte Besichtigungen oder Theater werden Ih

Italiano :

Siti segreti e passeggiate nel bush vi aspettano per una passeggiata originale punteggiata da spettacoli.

Unitevi a noi per un singolo spettacolo o per l’intero evento, come preferite: musica classica, danze popolari, visite guidate o teatro.

Espanol :

Sitios secretos y bushwalks le esperan para un paseo original salpicado de espectáculos.

Acompáñenos en un solo espectáculo o en todo el evento, como desee: música clásica, danza folclórica, visitas guiadas o teatro.

