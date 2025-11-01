Festival de magie Gala de prestige de magie Saint-Amand-Montrond

145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : Samedi 2025-11-01 20:30:00

Gala de prestige Les magiciens d’Or

Cette 14è édition du Festival des magiciens d’or célèbre la grande diversité des arts magiques et réunit toutes les disciplines, les illusions spectaculaires, la magie rapprochée, le mentalisme et les numéros visuels emrpeints de poésie.

Des artistes ayant joué à Las Vegas, au Japon ou à Paris vous proposent de partagezr des moments inoubliables. Cette année, retrouvez notamment Les Blacks Fingers, Jimmy DELP, Cyril Hayrau, Edward Burton, Antonin Mathiot et Philippe Bonnemann, qui vous émerveilleront par leur talent et leur univers unique. 10 .

145 Rue de la Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

