Festival de magie L’Alizé Guipavas

Festival de magie

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Une 13ème édition entre illusion et émerveillement !

Cet événement captivant met en lumière des artistes talentueux, offrant un mélange de magie classique et contemporaine. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’illusions !

Au programme

Philippe Bonnemann enfilera la cape de présentateur. Avec son humour contagieux, son énergie débordante et son sens inné du spectacle, il fera de chaque apparition une fête avec élégance et ce sens du rythme qui font de lui un animateur hors pair.

Pierre Spiry, magicien burlesque haut en couleur et ses péripéties aussi fantaisistes que décalées, vous présentera son nouveau numéro très original.

Otto Wesseli et son univers qui détonne et dérape avec jubilation, entre parodie absurde, humour noir et clins d’oeils aux grands classiques vont casser les codes pour mieux les exploser !

Nicolas Del Pozo, maître incontesté de l’illusion présentera des numéros spectaculaires alliant élégance, audace et haute technicité. Un magicien moderne qui transforme chaque événement en une expérience inoubliable.

Peio Rivas, talentueux magicien et illusionniste présentera un numéro de manipulation considéré comme la branche la plus difficile de la magie. Ce jeune magicien s’est produit dans les théâtres les plus prestigieux en Europe.

Nikola Pelletier explore les mystères de la mémoire, de l’intuition et de l’impossible. Dès les premières minutes, le public comprend qu’il ne s’agit pas simplement de magie… mais d’une véritbale expérience humaine.

Information pratique

Réservations recommandées.

Tout public. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de magie Guipavas a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole