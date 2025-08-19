Festival de magie Smoke and Mirrors Die

Festival de magie Smoke and Mirrors Die mardi 19 août 2025.

Festival de magie Smoke and Mirrors

8bis Rue des Jardins Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-19

Venez découvrir 2 spectacles par jour Magies et curiosités.

Bar, nourriture, et Dj.

Ouverture 17h00, spectacle 19h00 et 21h00.

.

8bis Rue des Jardins Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes dadizmo@yahoo.fr

English :

Come and discover 2 shows a day: Magic and curiosities.

Bar, food and DJ.

Opening 5:00 pm, shows 7:00 pm and 9:00 pm.

German :

Erleben Sie 2 Shows pro Tag: Zauberei und Kuriositäten.

Bar, Essen und Dj.

Eröffnung 17.00 Uhr, Show 19.00 und 21.00 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire 2 spettacoli al giorno: magia e curiosità.

Bar, cibo e DJ.

Apertura alle 17.00, spettacoli alle 19.00 e alle 21.00.

Espanol :

Venga a descubrir 2 espectáculos al día: magia y curiosidades.

Bar, comida y DJ.

Apertura a las 17 h, espectáculos a las 19 h y a las 21 h.

L’événement Festival de magie Smoke and Mirrors Die a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de Tourisme du Pays Diois