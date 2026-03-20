Festival de majorettes par le club les Hirondelles de Bourbonne-les-Bains

Gymnase Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

10h Festival de majorettes organisé par le club les Hirondelles de Bourbonne. La ville vibrera au rythme de bâtons et de chorégraphies. Cet évènement rassemblera des troupes venues du département ainsi que des Vosges et de la Marne, environ 250 majorettes.

Tout au long de la journée, le public pourra découvrir des prestations variées. Vous êtes invités à venir encourager les participantes. Entrée gratuite .

Gymnase Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 13 98 72 18

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English :

L’événement Festival de majorettes par le club les Hirondelles de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains