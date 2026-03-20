Festival de majorettes par le club les Hirondelles de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains
Festival de majorettes par le club les Hirondelles de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Festival de majorettes par le club les Hirondelles de Bourbonne-les-Bains
Gymnase Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
10h Festival de majorettes organisé par le club les Hirondelles de Bourbonne. La ville vibrera au rythme de bâtons et de chorégraphies. Cet évènement rassemblera des troupes venues du département ainsi que des Vosges et de la Marne, environ 250 majorettes.
Tout au long de la journée, le public pourra découvrir des prestations variées. Vous êtes invités à venir encourager les participantes. Entrée gratuite .
Gymnase Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 13 98 72 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival de majorettes par le club les Hirondelles de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Antenne de Bourbonne-les-Bains