Festival de Mandoline de Castellar Castellar jeudi 17 juillet 2025.

Place de la Mairie Castellar Alpes-Maritimes

Début : Jeudi 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-17 23:00:00

2025-07-17

Concert en occasion du Festival de Mandoline, sur la place de la Mairie

Place de la Mairie Castellar 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 10 59 00

English : Castellar Mandolin Festival

Concert on the occasion of the Mandolin Festival, in Place de la Mairie

German : Mandolinenfestival in Castellar

Konzert anlässlich des Mandolinenfestivals, auf dem Rathausplatz

Italiano : Festival mandolinistico di Castellar

Concerto in occasione del Festival del Mandolino, in Place de la Mairie

Espanol :

Concierto con motivo del Festival de la Mandolina, en la plaza de la Mairie

