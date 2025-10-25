Festival de marionnettes et théâtre d’objets Salle des fêtes Suilly-la-Tour

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 20:30:00

2025-10-25 2025-10-26

Ne manquez pas le festival “La Précieuse Parenthèse”, organisé par Le Couvent. Deux jours où de nombreux spectacles de marionnettes, ateliers d’initiations et animations auront lieu. Rendez-vous à la salle des fêtes le samedi de 14h à 20h30 et le dimanche de 14h à 20h. Les ateliers sont sur inscription. .

Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 62 06 50

