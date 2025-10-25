Festival de marionnettes et théâtre d’objets Salle des fêtes Suilly-la-Tour
Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour Nièvre
Gratuit
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-25 20:30:00
2025-10-25 2025-10-26
Ne manquez pas le festival “La Précieuse Parenthèse”, organisé par Le Couvent. Deux jours où de nombreux spectacles de marionnettes, ateliers d’initiations et animations auront lieu. Rendez-vous à la salle des fêtes le samedi de 14h à 20h30 et le dimanche de 14h à 20h. Les ateliers sont sur inscription. .
Salle des fêtes Rue Saint Symphorien Suilly-la-Tour 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
