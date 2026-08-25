Festival de musique ancienne Arsonora Échos médiévaux Théâtre des Jacobins Dinan

Informations pratiques

Dinan

Festival de musique ancienne Arsonora Échos médiévaux

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 20:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

À Dinan et dans son agglomération, Arsonora propose quatre concerts de musique médiévale invitant à un voyage sonore au cœur du patrimoine et de l’histoire du territoire. Porté par l’association Fête des Remparts de Dinan, l’événement allie exigence artistique, avec des artistes d’envergure internationale, et actions de rencontre et de transmission auprès des publics du festival.

Échos médiévaux Le Moyen Âge rêvé de Ravel et Debussy

Ce récital tisse un parcours sensible à travers les réminiscences de la poésie médiévale et renaissante dans la musique des XIXᵉ et XXᵉ siècles, de Claude Debussy à Maurice Ravel, en passant par Hector Berlioz et Benjamin Britten. À travers un jeu de miroirs entre les époques, le programme interroge la manière dont la distance historique met en lumière une étonnante proximité des idées et des émotions, malgré des sociétés et des cultures profondément différentes. Un véritable exercice de communication transtemporelle, confié à Marc Mauillon, chanteur lyrique de renommée internationale, dans l’un de ses répertoires de prédilection. Aux côtés du baryton, la pianiste Anne Le Bozec, complice de longue date, contribue à donner toute sa profondeur à cette traversée musicale.

Marc Mauillon, chant

Anne Le Bozec, piano .

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival de musique ancienne Arsonora Échos médiévaux Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme