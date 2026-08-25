Festival de musique ancienne Arsonora Le Grand Bal Salle des fêtes Lanvallay
dimanche 25 octobre 2026 · Salle des fêtes · Lanvallay
Informations pratiques
Lanvallay
Festival de musique ancienne Arsonora Le Grand Bal
Salle des fêtes Rue de Rennes Lanvallay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
À Dinan et dans son agglomération, Arsonora propose quatre concerts de musique médiévale invitant à un voyage sonore au cœur du patrimoine et de l’histoire du territoire. Porté par l’association Fête des Remparts de Dinan, l’événement allie exigence artistique, avec des artistes d’envergure internationale, et actions de rencontre et de transmission auprès des publics du festival.
Dans un esprit résolument festif, familial et participatif, Into the Winds invite le public à plonger dans l’univers joyeux des fêtes de la Renaissance. En écho à l’atmosphère de la Fête des Remparts, l’ensemble conduira un atelier d’initiation suivi d’un grand bal ouvert à tous. Formation de référence dans l’interprétation des musiques et danses du XVIᵉ siècle, l’ensemble s’appuie sur des sources historiques majeures comme l’Orchésographie de Thoinot Arbeau pour proposer une approche à la fois rigoureuse et immédiatement vivante, avec leurs instruments anciens et leurs timbres si particuliers et nuancés. Ce bal est pensé comme un moment de partage et de célébration, porté par des musiciens de haut niveau et accessible à tous les publics, danseurs débutants comme amateurs éclairés !
14h Atelier d’initiation aux danses médiévales et renaissantes
18h Grand Bal
Into The Winds direction Adrien Reboisson
Location de costumes (adulte enfant) et buvette sur place. .
Salle des fêtes Rue de Rennes Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Festival de musique ancienne Arsonora Le Grand Bal Lanvallay a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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