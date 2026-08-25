Festival de musique ancienne Arsonora visite guidée Basilique Saint-Sauveur Rdv devant la basilique Dinan

Informations pratiques

Dinan

Festival de musique ancienne Arsonora visite guidée Basilique Saint-Sauveur

Rdv devant la basilique Place Saint-Sauveur Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:00:00

fin : 2026-10-16 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Dinan, la Basilique Saint-Sauveur

Dinan, cité médiévale au riche patrimoine religieux, vous invite à découvrir l’un de ses monuments emblématiques la basilique Saint-Sauveur. Mentionnée dès 1123, cette église témoigne de près de neuf siècles d’histoire et révèle, au fil de ses façades, de ses chapelles et de ses décors, le dialogue entre les styles roman et gothique. Au cours de cette visite guidée menée par un guide-conférencier, vous découvrez son architecture remarquable, son mobilier religieux et les nombreux témoignages de l’histoire de Dinan. Une immersion captivante au cœur d’un édifice où spiritualité, art et mémoire se rencontrent.

Visite en lien avec le concert INVICTAE à 20h dans la chapelle des Cordeliers, dans le cadre du Festival Arsonora. .

Rdv devant la basilique Place Saint-Sauveur Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Festival de musique ancienne Arsonora visite guidée Basilique Saint-Sauveur Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme