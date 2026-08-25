Festival de musique ancienne Arsonora visite guidée de Dinan Rdv devant l’Office de Tourisme Dinan

Informations pratiques

Dinan

Festival de musique ancienne Arsonora visite guidée de Dinan

Rdv devant l’Office de Tourisme 9 Rue du Château Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 16:00:00

fin : 2026-10-30 17:30:00

Date(s) :

2026-10-30

À Dinan et dans son agglomération, Arsonora propose quatre concerts de musique médiévale invitant à un voyage sonore au cœur du patrimoine et de l’histoire du territoire. Porté par l’association Fête des Remparts de Dinan, l’événement allie exigence artistique, avec des artistes d’envergure internationale, et actions de rencontre et de transmission auprès des publics du festival.

Dinan, cité médiévale au charme exceptionnel, vous invite à remonter le temps au fil de ses ruelles pavées, de ses maisons à pans de bois et de ses imposants remparts. Mais le Moyen Âge de Dinan se raconte aussi à travers le regard du XIXe siècle, lorsque voyageurs, artistes et érudits redécouvrent ce passé et contribuent à façonner l’image médiévale de la ville. Au cours de cette visite guidée menée par un guide-conférencier, découvrez comment Dinan a préservé et mis en scène son patrimoine, jusqu’à l’esprit de sa célèbre Fête des Remparts. Une promenade vivante pour comprendre comment l’histoire médiévale continue de nourrir l’imaginaire et l’identité de la cité.

Visite en lien avec le concert Échos médiévaux Le Moyen Âge rêvé de Ravel et Debussy à 20h30 Au Théâtre des Jacobins, dans le cadre du Festival Arsonora. .

Rdv devant l’Office de Tourisme 9 Rue du Château Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival de musique ancienne Arsonora visite guidée de Dinan Dinan a été mis à jour le 2026-08-21 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme