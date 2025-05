Festival de Musique Ancienne et Baroque Motets joyeux – Saint-Michel, 15 juin 2025 11:30, Saint-Michel.

Aisne

Festival de Musique Ancienne et Baroque Motets joyeux 6 rue du Chamiteau Saint-Michel Aisne

Tarif : 32 – 32 –

32

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 11:30:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Dimanche 15 juin 3 Concerts 11h30 14h30 & 16h30

Déjeuner 13h00 (uniquement sur réservation)

Rencontre avec les artistes 15h30

Réservations

– En ligne https://festival-saint-michel.fr/

– Par téléphone 03 23 58 23 74

– Par courriel festival.saintmichel@laposte.net

Fidèle à son principe original de journées complètes de musique baroque au début de l’été, le festival propose en 2025 un nouveau parcours de cinq dimanches et de douze concerts.

Deux ou trois programmes par date, organisés autour de thématiques différentes, une rencontre conviviale et des échanges avec les artistes, ainsi que la possibilité de déjeuner sur place, fondent l’identité d’un projet ambitieux qui trouve un écrin idéal dans l’exceptionnel site abbatial.

Un ensemble de motets festifs à 4 voix du plus italien des musiciens français, au service de mademoiselle de Guise. Un rayonnement de fraîcheur et de joie, entre jubilation Pascale et louange Mariale, à travers une musique où l’allégresse le dispute à la grâce. Les leçons ultramontaines de Carissimi conjuguées au raffinement d’un style éminemment français, au firmament du Grand Siècle. 32 .

6 rue du Chamiteau

Saint-Michel 02830 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 23 74 festival.saintmichel@laposte.net

English :

Sunday June 15: 3 Concerts 11:30am 2:30pm & 4:30pm

Lunch 1:00 pm (by reservation only)

Meeting with the artists 3:30 pm

Reservations

– Online: https://festival-saint-michel.fr/

– By phone 03 23 58 23 74

– By e-mail: festival.saintmichel@laposte.net

German :

Sonntag, 15. Juni: 3 Konzerte 11:30 Uhr 14:30 Uhr & 16:30 Uhr

Mittagessen 13.00 Uhr (nur mit Reservierung)

Treffen mit den Künstlern 15:30 Uhr

Reservierungen:

– Online: https://festival-saint-michel.fr/

– Per Telefon: 03 23 58 23 74

– Per E-Mail: festival.saintmichel@laposte.net

Italiano :

Domenica 15 giugno: 3 concerti 11.30 14.30 e 16.30

Pranzo ore 13.00 (su prenotazione)

Incontro con gli artisti ore 15.30

Prenotazioni

– Online: https://festival-saint-michel.fr/

– Per telefono: 03 23 58 23 74

– Per e-mail: festival.saintmichel@laposte.net

Espanol :

Domingo 15 de junio: 3 conciertos 11.30 h 14.30 h y 16.30 h

Comida 13.00 h (sólo con reserva)

Encuentro con los artistas 15.30 h

Reservas

– En línea: https://festival-saint-michel.fr/

– Por teléfono: 03 23 58 23 74

– Por correo electrónico: festival.saintmichel@laposte.net

L’événement Festival de Musique Ancienne et Baroque Motets joyeux Saint-Michel a été mis à jour le 2025-05-21 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache