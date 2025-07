Festival de musique au Château de Dio « Hors les Murs » Médiathèque de Sommières Sommières

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

selon placement choisi

Début : Samedi 2025-07-19 21:00:00

Pour ce concert Hors les Murs de la 9e édition du festival de Musique au Château de Dio assistez à un récital de piano de Lucas Debargue. Concert en extérieur, organisé en partenariat avec la Ville de Sommières.

Médiathèque de Sommières 245 Boulevard Ernest François Sommières 30250 Gard Occitanie +33 6 12 95 35 12

English :

For this Hors les Murs concert in the 9th edition of the Festival de Musique au Château de Dio, attend a piano recital by Lucas Debargue. This outdoor concert is organized in partnership with the Ville de Sommières.

German :

Bei diesem Konzert außerhalb der Mauern der 9. Ausgabe des Musikfestivals im Château de Dio erleben Sie ein Klavierkonzert von Lucas Debargue. Das Konzert im Freien wird in Partnerschaft mit der Stadt Sommières organisiert.

Italiano :

Per questo concerto Hors les Murs della 9ª edizione del Festival musicale di Château de Dio, potrete assistere a un recital di pianoforte di Lucas Debargue. Questo concerto all’aperto è organizzato in collaborazione con la città di Sommières.

Espanol :

Para este concierto Hors les Murs de la 9ª edición del Festival de Música del Castillo de Dio, disfrute de un recital de piano de Lucas Debargue. Este concierto al aire libre está organizado en colaboración con la ciudad de Sommières.

