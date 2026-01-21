Festival de musique au paradis Arinthod Église d’Arinthod Arinthod
Festival de musique au paradis Arinthod Église d’Arinthod Arinthod samedi 4 juillet 2026.
Festival de musique au paradis Arinthod
Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Musique au Paradis est un festival avec une programmation toujours originale autour de la musique classique et de la musique du monde.
Les plus belles pages pour violoncelle et piano le 4 juillet à 20h à l’église d’Arinthod. .
Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 83 52 63 musiqueauparadis@bluewin.ch
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English : Festival de musique au paradis Arinthod
L’événement Festival de musique au paradis Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE