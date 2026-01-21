Festival de musique au paradis Arinthod Église d’Arinthod Arinthod

Festival de musique au paradis Arinthod

Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Musique au Paradis est un festival avec une programmation toujours originale autour de la musique classique et de la musique du monde.

Les plus belles pages pour violoncelle et piano le 4 juillet à 20h à l’église d’Arinthod. .

Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 83 52 63 musiqueauparadis@bluewin.ch

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de musique au paradis Arinthod

L’événement Festival de musique au paradis Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE