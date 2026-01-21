Festival de musique au paradis Arinthod Église d’Arinthod Arinthod

Festival de musique au paradis Arinthod

Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Musique au Paradis est un festival avec une programmation toujours originale autour de la musique classique et de la musique du monde.

Le dimanche 5 juillet à 18h à l’église d’Arinthod Les 4 saisons Portenas Astor Piazzolla

Jérémy Vannereau bandonéon, Luis Semeniuk (piano) William Garcin (violon), Dagoberto Linhares (guitare), Adrien Gaubert (contrebasse) .

Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 83 52 63 musiqueauparadis@bluewin.ch

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English : Festival de musique au paradis Arinthod

L’événement Festival de musique au paradis Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE