Festival de musique au paradis Arinthod Église d’Arinthod Arinthod
Festival de musique au paradis Arinthod Église d’Arinthod Arinthod dimanche 5 juillet 2026.
Festival de musique au paradis Arinthod
Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Musique au Paradis est un festival avec une programmation toujours originale autour de la musique classique et de la musique du monde.
Le dimanche 5 juillet à 18h à l’église d’Arinthod Les 4 saisons Portenas Astor Piazzolla
Jérémy Vannereau bandonéon, Luis Semeniuk (piano) William Garcin (violon), Dagoberto Linhares (guitare), Adrien Gaubert (contrebasse) .
Église d’Arinthod 25 Rue des Arcades Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 83 52 63 musiqueauparadis@bluewin.ch
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English : Festival de musique au paradis Arinthod
L’événement Festival de musique au paradis Arinthod Arinthod a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE