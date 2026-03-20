Festival de musique au paradis Chambéria Église de Chambéria Chambéria

Festival de musique au paradis Chambéria

Église de Chambéria Route de Sancia Chambéria Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Musique au Paradis est un festival avec une programmation toujours originale autour de la musique classique et de la musique du monde. La guitare est de ce fait le fil conducteur de ce festival.

Concert Lauréats du Concours Suisse pour la Jeunesse le samedi 4 juillet à18h à l’église de Chambéria.

Entrée libre au chapeau. .

Église de Chambéria Route de Sancia Chambéria 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 83 52 63 musiqueauparadis@bluewin.ch

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English : Festival de musique au paradis Chambéria

L’événement Festival de musique au paradis Chambéria Chambéria a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE