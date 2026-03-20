Festival de musique au paradis Saint-Hymetière Église de Saint-Hymetière Saint-Hymetière-sur-Valouse

Festival de musique au paradis Saint-Hymetière

Église de Saint-Hymetière D56 E1 Saint-Hymetière-sur-Valouse Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 14:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Musique au Paradis est un festival avec une programmation toujours originale autour de la musique classique et de la musique du monde. La guitare est de ce fait le fil conducteur de ce festival.

Le dimanche 5 juillet à 11h à l’église de Saint Hymetière.

Les Variations Goldberg Trio FENIX

Shirly LAUB (violon), Tony NYS (alto), Karel STEYLAERTS (cello)

à 13h pique-nique tiré du sac à la ferme à Vogna Vintage Jazz Quartet Concert offert au public. .

Église de Saint-Hymetière D56 E1 Saint-Hymetière-sur-Valouse 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 83 52 63 musiqueauparadis@bluewin.ch

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de musique au paradis Saint-Hymetière

L’événement Festival de musique au paradis Saint-Hymetière Saint-Hymetière-sur-Valouse a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE