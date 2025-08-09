Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo Carolles
Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo Carolles samedi 9 août 2025.
Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo
terrain du sextant (à côté des parkings de la plage) en cas de pluie Espace François Simon Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09 15:00:00
fin : 2025-08-09 22:00:00
Date(s) :
2025-08-09
Dans le cadre de l’année du Brésil la commune de Carolles organise à Carolles-plage un festival de musique brésilienne.
Une programmation exceptionnelle de 4 concerts gratuits avec des artistes brésiliens pour célébrer la musique, la plage et l’amitié franco-brésilienne.
A noter, en cas de fortes intempéries, les concerts auront lieu à l’Espace François Simon (45 rue Division Leclerc, Carolles bourg), et resteront gratuits mais avec une jauge de 200 personnes.
Ordre de passage de chacun des 4 concerts :
– Julia PIEDADE
– Carlos MALTA
– Márcio FARACO
– Nanná MILLANO.
et les musiciens qui les accompagneront. .
terrain du sextant (à côté des parkings de la plage) en cas de pluie Espace François Simon Carolles 50740 Manche Normandie +33 2 33 61 86 75
English : Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo
L’événement Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo Carolles a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Granville Terre et Mer