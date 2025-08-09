Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo Carolles

Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo Carolles samedi 9 août 2025.

Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo

terrain du sextant (à côté des parkings de la plage) en cas de pluie Espace François Simon Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 15:00:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Dans le cadre de l’année du Brésil la commune de Carolles organise à Carolles-plage un festival de musique brésilienne.

Une programmation exceptionnelle de 4 concerts gratuits avec des artistes brésiliens pour célébrer la musique, la plage et l’amitié franco-brésilienne.

A noter, en cas de fortes intempéries, les concerts auront lieu à l’Espace François Simon (45 rue Division Leclerc, Carolles bourg), et resteront gratuits mais avec une jauge de 200 personnes.

Ordre de passage de chacun des 4 concerts :

– Julia PIEDADE

– Carlos MALTA

– Márcio FARACO

– Nanná MILLANO.

et les musiciens qui les accompagneront. .

English : Festival de musique brésilienne avec Brasileira ao Vivo

