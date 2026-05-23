Festival de musique, chants et danses basques Espelette
Festival de musique, chants et danses basques Espelette samedi 13 juin 2026.
Espelette
Festival de musique, chants et danses basques
Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle avec la participation des batteries fanfares Ezpeletarrak et Larre-Soro, les chorales Ezpeletan Kantuz et Gozatuz, les danses avec Ezpela.
Taloa, frites et buvette sur place. .
Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Festival de musique, chants et danses basques
L’événement Festival de musique, chants et danses basques Espelette a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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