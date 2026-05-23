Espelette

Festival de musique, chants et danses basques

Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle avec la participation des batteries fanfares Ezpeletarrak et Larre-Soro, les chorales Ezpeletan Kantuz et Gozatuz, les danses avec Ezpela.

Taloa, frites et buvette sur place. .

Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Festival de musique, chants et danses basques

L’événement Festival de musique, chants et danses basques Espelette a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque