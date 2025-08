Festival de musique classique du Plessix-Madeuc Corseul

Manoir du Plessix Madeuc Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-15 19:30:00

Le festival du Plessix Madeuc 3ème édition, se pérennise par la création de l’association festival du Plessix Madeuc , accueillie en résidence et domiciliée au manoir du Plessix Madeuc, présidée par la violoncelliste Pauline Boudon

Brahms, sélection de Lieder :

4 Liederop. 46 :

An die Nachtigall n°4

5 chansons op. 49 :

An einVeilchen n°2

Wiegenlied n°4

9 Lieder et chansons op. 63

Meine Liebe ist grün n°5

Owüßt‘ ich doch denWeg zurück n°8

6 Liederop. 85

InWaldeseinsamkeit n°6

Brahms, Sonate pour alto et piano op 120 n°1

Bach, Sonate pour flûte et piano BWV1030

avec Alix Sharpin, Paul Lecocq, Alice Sinacori et Federico Altare .

