Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2025-08-13 20:30:00
fin : 2025-08-14
2025-08-13
1ère édition du Festival les Musicales de Saint-Cast !
Les jeunes talents de demain des grandes écoles de musiques européennes vous proposent deux soirées d’exception autour de Frédéric Chopin, George Sand, Mozart, Duparc, et tant d’autres !
De la belle musique, pour tous, dans une ambiance estivale et chaleureuse.
Avec :
Etienne de Saint-Maurice
Jean-Baptiste Deschamps
Michel El Ghoul
Christophe Madelin
Pierre Marron
Timothée Lecoq
Julien Colombier
Programme du mercredi :
Chopin Sand
Concert-lecture autour de la passion créatrice entre Frédéric Chopin et Georges Sand
Programme du jeudi :
Ravel Mozart Strauss Duparc
Chant lyrique, quatuor avec piano .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 93 32 31
