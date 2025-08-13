Festival de Musique Classique les Musicales de Saint-Cast Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-13 20:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-13

1ère édition du Festival les Musicales de Saint-Cast !

Les jeunes talents de demain des grandes écoles de musiques européennes vous proposent deux soirées d’exception autour de Frédéric Chopin, George Sand, Mozart, Duparc, et tant d’autres !

De la belle musique, pour tous, dans une ambiance estivale et chaleureuse.

Avec :

Etienne de Saint-Maurice

Jean-Baptiste Deschamps

Michel El Ghoul

Christophe Madelin

Pierre Marron

Timothée Lecoq

Julien Colombier

Programme du mercredi :

Chopin Sand

Concert-lecture autour de la passion créatrice entre Frédéric Chopin et Georges Sand

Programme du jeudi :

Ravel Mozart Strauss Duparc

Chant lyrique, quatuor avec piano .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 93 32 31

